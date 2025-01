Eindelijk blessurevrij? Rode Duivel maakt meteen indruk bij terugkeer in bekerwedstrijd

Roméo Lavia heeft zaterdag zijn rentree gemaakt voor Chelsea in de FA Cup-wedstrijd tegen vierdeklasser Morecambe. Hoewel de Blues met een overtuigende 5-0 zege naar de volgende ronde gingen, lag de focus op de wederoptredende Rode Duivel.

Na lang aan de kant te hebben gestaan met een spierblessure, stond Roméo Lavia eindelijk weer op het veld. De jonge middenvelder maakte indruk tijdens de 45 minuten die hij speelde.

Lavia was scherp in balrecuperatie en verzorgde het spel op het middenveld, wat Chelsea lang heeft gemist. Trainer Enzo Maresca besloot hem na de rust te wisselen om geen risico’s te nemen.

Chelsea had tijdens de kerstperiode moeite zonder Lavia. De ploeg behaalde 0 op 6 in twee cruciale wedstrijden en zakte weg naar de vierde plaats in de Premier League. Trainer Maresca benadrukt het belang van een fitte Lavia. "We beschouwen Roméo allemaal als een topspeler. Als hij fit is, maakt hij ons team duidelijk beter.”

De match tegen Morecambe was voor Chelsea een kans om vertrouwen op te bouwen. Ondanks een gemiste strafschop van Christopher Nkunku in de eerste helft, kwam Chelsea niet in de problemen. Met een 5-0 overwinning plaatsten de Blues zich eenvoudig voor de zestiende finales.

Hoewel de wedstrijd weinig tegenstand bood, toonde Lavia opnieuw waarom hij een sleutelspeler is voor Chelsea. Zijn rentree geeft de ploeg hoop voor de komende drukke weken in de Premier League.