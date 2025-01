Zulte Waregem gaat met veel vertrouwen het nieuwe jaar in: 'Promotie blijft het ultieme doel'

Zulte Waregem staat voor een levensbelangrijke tweede seizoenshelft in de zoektocht naar promotie naar de Jupiler Pro League. Na een korte winterstop begint de ploeg van coach Sven Vandenbroeck het nieuwe jaar met veel vertrouwen.

De coach was tevreden met de eerste trainingssessies van 2025 en benadrukt dat zijn selectie nog steeds met de juiste mindset bezig is. Het ultieme doel, promotie, blijft het voornaamste streven voor de club.

Vandenbroeck toonde zich in Het Nieuwsblad verheugd na de verrassende 6-0 overwinning van Zulte Waregem in een oefenwedstrijd tegen Roda JC, maar blijft nuchter over het resultaat. “Enkele weken geleden was er wat euforie, maar nu is iedereen zich bewust van het feit dat we nog niets hebben bereikt.”

De coach wil niet te veel stilstaan bij de teleurstelling van vorig seizoen, toen de ploeg de promotie halverwege het seizoen nog uit handen gaf. "Dat zorgt alleen maar voor negatieve vibes", zegt hij.

De sfeer binnen de club is dit seizoen volgens Vandenbroeck veel positiever, en hij is blij met de honger en vastberadenheid van zijn spelers. "Na de eerste trainingssessies was ik gerustgesteld. De honger is intact, en dat stemt me tevreden."

Zware test tegen Patro

Zulte Waregem wacht dit weekend een zware wedstrijd tegen Patro Eisden. Vandenbroeck waarschuwt zijn spelers dat dit geen gemakkelijke klus zal zijn. "Als we die tot een goed einde kunnen brengen, zetten we de nummer vier op dertien punten", besluit hij.