"Dat doen ze niet graag": Frank Boeckx legt uit hoe RSC Anderlecht Club Brugge pijn kan doen

In de vooravond staan RSC Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar. Het is uitkijken of paarswit een vuist kan maken tegen de regerende landskampioen.

Veel zorgen voor trainer David Hubert bij RSC Anderlecht. Hij zit met heel wat afwezigen en dat zal uiteraard extra zwaar doorwegen tegen een topclub als Club Brugge. Toch ziet Frank Boeckx de nodige mogelijkheden, zeker omdat Club Brugge niet hoog druk gaat zetten, zo vertelt hij in De Zondag over de topper. “Als je dan tegen hun laag blok balvast bent, worden ze iets kwetsbaarder. Want dan moeten ze gaan verdedigen en dat doen ze veel minder graag. Ze zijn dan nog wel altijd sterk op de tegenaanval, maar fantastisch zijn ze verdedigend niet”, klinkt het. Boeckx noemt meteen twee namen die je moet viseren. “Vanaken is de snelste niet, tegen De Cuyper valt er één tegen één iets te doen en tussen de linies is er altijd wel wat ruimte om in te voetballen.” Dat was volgens Boeckx al duidelijk zichtbaar in de bekerpartij van afgelopen zondag en dat moet Hubert zeker ook gezien hebben.





