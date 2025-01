Pep Guardiola komt met heel opvallend en groot nieuws naar buiten bij Manchester City na 8-0 overwinning

Manchester City heeft zaterdag met 8-0 gewonnen van Salford in de FA Cup. Na afloop kwam coach Pep Guardiola met opvallend nieuws.

Manchester City heeft in de derde ronde van de FA Cup stevig uitgehaald. De Engelse topclub won met 8-0 van Salford en stoot door.

Jérémy Doku was de grote man met twee doelpunten en twee assists. Kevin De Bruyne bleef de hele wedstrijd op de bank zitten.

Een geweldige uitslag, maar na afloop bracht coach Pep Guardiola wel heel wat minder goed nieuws voor de supporters... Hij kondigde aan dat Kyle Walker wil vertrekken bij de club.

"Twee dagen geleden heeft Kyle me gevraagd of hij opties mocht bekijken om zijn carrière in het buitenland af te sluiten", vertelde Guardiola volgens Belga. "Hij heeft zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur."

Walker is aanvoerder bij Manchester City, al draagt KDB soms ook de aanvoerdersband. "Daarom zat hij niet in de selectie, want ik verkies spelers die met hun gedachten bij de club zitten en niet elders."