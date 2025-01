"Pluim op zijn hoed": Genk mag deze trainer van andere JPL-ploeg dankbaar zijn voor succes sterkhouder

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft enkele goudklompjes in handen. Daar hoort Zakaria El Ouahdi vast en zeker ook bij.

Voor Franky Van Der Elst is het wel heel erg duidelijk: Zakaria El Ouahdi is veruit de beste rechtsback van de Jupiler Pro League.

“Een heel energieke speler met aanvallende impulsen en een zeer goede mentaliteit. El Ouahdi gaat er altijd voor. Hij heeft ook geen periodes waarvan je denkt: oei, nu is het toch al een paar weken minder. Bij Genk hadden ze dat goed gezien”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

El Ouahdi legde een ongelofelijk parcours af en brak uiteindelijk door bij RWDM in 1B. Daar scoorde hij zeven goals en deelde hij ook vijf assists uit.

Er is nog werk aan de winkel, maar hij heeft alles in handen om een mooie toekomst te maken. En dat zal Genk ook de nodige centen opleveren, al hebben ze dat te danken aan een trainer van een andere ploeg in de Jupiler Pro League.

“Vincent Euvrard. Hij heeft El Ouahdi bij RWDM wingback gemaakt en kansen gegeven. Dat is een pluim die hij op zijn hoed mag steken. Hij heeft al een paar keer laten zien dat hij echt een goeie coach is”, besluit Van Der Elst.