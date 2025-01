Aanvallers stelden teleur, maar met de man van 20 miljoen: dit is ons eerste team van de week dit jaar

Na de Beker is ook de Jupiler Pro League terug voor het eerste weekend van 2025. De sterkhouders waren aanwezig, maar er zijn toch enkele verrassingen in ons team van de week.

Doelman

We hadden Senne Lammens kunnen kiezen, die opnieuw een strafschop heeft gestopt, maar over het algemeen was de wedstrijd van Mike Penders waarschijnlijk de meest complete dit weekend. Is het jonge talent van Genk eindelijk een vaste waarde geworden in het elftal? Op basis van kwaliteiten zou dat 100% verdiend zijn.

Verdedigers

We kiezen voor drie verdedigers, omdat er weinig aanvallers echt opvielen dit weekend. Brandon Mechele begint een onmisbaar onderdeel te worden van ons team van de week en was opnieuw onverzettelijk tegen Anderlecht, zowel tegen Dolberg als Vazquez.

Bruno Godeau heeft op verschillende momenten de meubelen gered, soms in noodgevallen, waardoor Sint-Truiden waardevolle drie punten kon pakken tegen Westerlo. Ibe Hautekiet was opnieuw de benodigde rots in de branding voor Standard om de nul te houden, en dit keer profiteerden de Rouches ervan om te winnen.

Middenvelders

Eerst twee vleugelspelers om de flanken te bezetten. Aan de linkerkant heeft Gary Magnée zijn geweldige vorm bevestigd bij Cercle Brugge door cruciaal te zijn met een assist en onhoudbaar te zijn aan op de flank. Drie waardevolle punten voor Cercle, en daar heeft hij veel aan bijgedragen. Alessio Castro-Montes heeft slechts 45 minuten gespeeld, maar op wat voor niveau!

In het middenveld een sterk trio van middenvelders. Ardon Jashari was opnieuw indrukwekkend tegen Anderlecht toen Club Brugge de wedstrijd moest controleren. Bryan Heynen hielp Genk om hun numerieke minderheid te beheren als een ware leider.

Tenslotte heeft Faisal Al-Ghamdi bevestigd wat men al maanden van hem denkt: de beste Saoediër van Beerschot van het hele seizoen is misschien wel hij in plaats van Al-Sahafi, die eerder een man van momenten blijkt.

Aanvallers

Er zullen dus twee aanvallers zijn in ons team in een 3-5-2 formatie. We kunnen natuurlijk niet om Ferran Jutgla heen, die een brace heeft gescoord tegen RSC Anderlecht. Naast hem zijn er verschillende kandidaten: Franjo Ivanovic heeft een prachtgoal gemaakt, Felipe Augusto heeft het enige doelpunt van Cercle Brugge gescoord, Andrés Ferrari heeft een van de doelpunten van het jaar van 50 meter gemaakt.

Maar we kiezen voor Dennis Ayensa, die een prachtig en oh zo belangrijk doelpunt heeft gemaakt waardoor Standard op slechts 3 punten achterstand van de top 6 staat. De Rouches zullen gerustgesteld zijn dat ze iemand anders dan Zeqiri hebben om op het scorebord te komen.

Opstelling:

Penders / Mechele - Godeau - Hautekiet / Magnée - Heynen - Al Ghamdi - Jashari - Castro-Montes / Jutgla - Ayensa