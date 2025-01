'Onverwachte wending in transferdossier rond Siebe Van Der Heyden bij Anderlecht'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is duidelijk dat er versterking nodig is bij Anderlecht achteraan, en die zou er ook moeten komen. Alleen lijkt het erop dat Siebe Van Der Heyden niet snel zal overkomen.

Anderlecht is nog op zoek naar een nieuwe verdediger. Paars-wit kwam uit bij Siebe Van Der Heyden die momenteel actief is bij Mallorca in La Liga.

De centrale verdediger zit op een zijspoor bij zijn club. Hij kwam dit seizoen slechts 96 minuten in actie door één basisplaats en een invalbeurt, hij viel ook een tijdje naast de selectie.

De Brusselaars roken hun kans, maar het ziet ernaar uit dat een deal niet doorgaat. Dat meldt transferexpert Sacha Tavolieri op X.

Hij weet dat Anderlecht niet verder zal inzetten op de ex-speler van Union SG. Ze willen focussen op een andere linksvoetige verdediger.

Het dossier van Mendy staat ook op stand-by. Van Der Heyden is een jeugdproduct van Anderlecht dat via KV Oostende en FC Eindhoven bij Union SG terechtkwam, dat hem later voor 2,7 miljoen euro verkocht aan RCD Mallorca.