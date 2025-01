Analisten trekken opmerkelijke conclusie over het veld van Beerschot

Het veld op Beerschot is al wekenlang een gespreksonderwerp van gesprek. Ondanks de mindere staat van het veld, zoals eerder deze winter te zien was tegen Anderlecht, was Raes van mening dat het dit keer nog goed lag.

Volgens Frank Raes lag het veld tijdens de derby in een verrassend goede staat, ondanks de winterse omstandigheden. “Ik vond dat het veld nu nog goed lag", aldus Raes in de Gazet van Antwerpen. Raes gaf aan dat het veld tegen Anderlecht veel slechter was dan op de dag van de derby. "Tegen Anderlecht was het meer een zandbak dan zondag. Het zand was weg." Toch wordt de invloed van het veld op de prestaties van Beerschot niet onderschat. Raes stelde dat het veld eerder in het voordeel van Beerschot werkte dan van Antwerp. “Beerschot speelt dat soort voetbal, hoge ballen en dan ‘bam, bam, bam’. Dus op zich is dat veld meer in het voordeel van Beerschot dan van Antwerp", verklaarde hij. Patrick Goots voegde eraan toe dat Beerschot dagelijks traint op dit soort velden, wat de club mogelijk in staat stelt om zich beter aan te passen aan de omstandigheden. Dit kon ook verklaren waarom Beerschot het veld minder als een obstakel ervaarde dan Antwerp.