Hein Vanhaezebrouck was het absoluut niet eens met Gilles De Bilde: "Anderlecht was zelfs beter dan Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck nam het in zijn analyse van Anderlecht-Club Brugge (0-3) op voor Anderlecht-trainer David Hubert, wiens keuzes volgens sommigen te wensen overlieten.

“Die rustanalyse was heel raar", zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. Hij doelde op de kritiek van analist Gilles De Bilde, die sprak over een tactisch verkeerde keuze en een numeriek overwicht voor Club op het middenveld. “Die analyse klopte niet. Er was helemaal geen overtal voor Club.”

Volgens Vanhaezebrouck was de kritiek ingegeven door de opstellingen. “Een 4-3-3 van Club Brugge tegenover wat leek op een 5-2-3 van Anderlecht. Maar eigenlijk was het meer een 5-4-1. Anderlecht had vaak zelfs een mannetje meer. Dat kwam door het spel van Mamaar als inverted vleugelback en Dreyer, die vaak centraal kwam. Bovendien kwam Dolberg regelmatig diep om te ondersteunen, waardoor hij vaak de vrije man was.”

Vanhaezebrouck vond dat de keuze voor vijf verdedigers van Hubert verdedigbaar was. “Hij deed dat wellicht om de jonge verdedigers niet één op één te zetten tegen de aanval van Club. Bovendien liep datzelfde systeem goed tegen Slavia Praag, in wat toen ook een lastige wedstrijd leek. Anderlecht zette vaak hoog druk op de verdediging van Club. Dat lukte aardig, want Mignolet moest vaak de beslissende bal spelen, en dat was niet altijd de juiste keuze.”

Dat Club verdiend won, ziet Vanhaezebrouck anders. “Club zei zelf dat het een ‘mature’ zege was. Dat wil meestal zeggen dat een ploeg geen volledige controle had. Anderlecht was zelfs beter. Anderlecht was in het spel minstens de evenknie en creëerde zelfs meer kansen. Bij de rust had het op voorsprong kunnen staan. De 0-1 was een moment waarop alles perfect liep voor Club in de laatste dertig meter.”

Vanhaezebrouck onderstreepte dat Anderlecht geen slechte partij speelde, ondanks de uitslag. “De score doet vermoeden dat Club overklast heeft, maar dat was niet het geval. Bij momenten was Anderlecht de betere ploeg."