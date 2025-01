"Of ik contact heb met de Belgische voetbalbond?": Thierry Henry reageert op geruchten dat hij Tedesco opvolgt

De voorbije dagen dook het gerucht op dat de Rode Duivels Thierry Henry als bondscoach willen. De Fransman heeft nu zelf gereageerd op wat er speelt.

Dat het verhaal van Domenico Tedesco bij de Rode Duivels er helemaal op zit lijkt ondertussen een zekerheid. Zeker nu duidelijk is dat er al gesproken werd met mogelijke opvolgers.

Bepaalde Rode Duivels zouden, zo werd afgelopen week de wereld ingestuurd, voorgesteld hebben om contact te nemen met Thierry Henry. De Fransman was in het verleden nog aan de slag bij de voetbalbond.

In het programma 'Rothen s'enflamme' heeft Henry gereageerd op de geruchten. Hij vertelde meteen dat hij daar nog niks van afwist.

“Er is geen contact geweest met de Belgische voetbalbond”, zo verzekert de Fransman ons. Hij weet wel dat sommige Rode Duivels hem graag bondscoach zouden willen zien worden. Dat was ook al zo toen Roberto Martinez vertrok in 2022.

Of de Rode Duivels hetgeen is dat hij wil doen in de nabije toekomst gaf Henry geen antwoord. “Maar ik sta voor alles open”, klonk het nog. Het verlangen om langs de zijlijn te staan is heel groot bij de Fransman.