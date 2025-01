OFFICIEEL: KAA Gent rondt opvallende transfer af en heeft nieuwe aanvaller beet

KAA Gent blijft actief op de wintermercato en heeft woensdag zijn nieuwste aanwinst voorgesteld. El Hadji Seck tekende een contract bij de Buffalo's.

KAA Gent is na de blessure van Max Dean nog steeds op zoek naar versterking in de spits. Momenteel heeft de club daar enkel nog Andri Gudjohnsen rondlopen.

Een vervanger werd nog niet gehaald, maar de club kijkt ondertussen ook naar de toekomst. KAA Gent kondigde woensdag de komst van El Hadji Seck aan.

De 18-jarige winger komt over van Diambars FC. Dat is een Senegalese academie die in 2009 werd opgericht door o.a. Patrick Vieira en die op dit moment uitkomt in de Senegalese tweede klasse, laat de club zelf weten.

Hoewel er over de speler zelf nog maar weinig geweten is, kon hij toch al indruk maken in zijn thuisland. In negen wedstrijden kon hij dit seizoen al zes keer scoren.

Het is de bedoeling dat hij eerst nog beter wordt opgeleid bij Jong Gent om nadien door te stromen naar de A-ploeg. Jong Gent staat momenteel op de vierde plaats in Eerste Nationale.