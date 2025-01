Toptransfer in de maak voor Genk-verdediger Matte Smets? 'Europese topclub is gesprekken begonnen met zijn entourage'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk staat bekend om het opleiden van grote talenten. De prestaties van Matte Smets gaan ook niet onopgemerkt voorbij. Hij zou op interesse kunnen rekenen van Inter Milan.

KRC Genk staat momenteel alleen op kop in de Jupiler Pro League, en wil dat ook graag zo houden. De club zal er deze mercato dan ook alles aan doen om zich alleen maar te versterken op de transfermarkt.

Het doel is zeker om de groep bij elkaar te houden, daarom lijken winterse vertrekken onwaarschijnlijk, maar zeg nooit nooit. Er zijn in ieder geval nu al wel clubs die de Limburgers goed in de gaten houden.

Eentje daarvan zou Inter Milan zijn, en daar is een reden voor. Volgens het Italiaanse calciomercato.it zou de club haar oog hebben laten vallen op de centrale verdediger.

Inter zou zelfs al gesprekken zijn begonnen met de entourage van de speler. KRC Genk nam hem afgelopen zomer voor 2,25 miljoen euro over van STVV.

Transfermarkt schat de waarde van Smets al op 10 miljoen euro. De verdediger werd onlangs ook Rode Duivel en maakte zijn debuut tegen Israël.