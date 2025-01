Is dit dé toptransfer van deze winter? 'Napoli zwicht voor miljoenenbod en laat Kvaratskhelia naar Europese grootmacht vertrekken'

Khvicha Kvaratskhelia gaat SSC Napoli verlaten. De 23-jarige aanvaller gaat zijn carrière voortzetten bij PSG. Alle partijen hebben een akkoord.

Khvicha Kvaratskhelia gaat voor PSG voetballen. De Georgische sterspeler van SSC Napoli had al langer een akkoord met de Parijse grootmacht, ook op clubniveau is er een akkoord.

Volgens de Italiaanse media is met de overgang een transfersom van 75 miljoen euro gemoeid. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de aanvaller op 85 miljoen euro.

Kvaratskhelia had afgelopen zomer zelf intern al aangegeven dat hij andere oorden wou opzoeken. De aanvaller krijgt met enkele maanden vertraging alsnog zijn transfer.

In het Parc des Princes ligt een contract tot medio 2029 klaar voor Kvaratskhelia. De 23-jarige Georgiër zal er jaarlijks negen miljoen euro op de bankrekening bijschrijven.

Hoe lastig is het vertrek van Khvicha Kvaratskhelia voor SSC Napoli?

Voor Napoli is het vertrek van Kvaratskhelia een sportieve aderlating in de titelstrijd. Partenopei staat momenteel aan de leiding in de Serie A. Internazionale FC volgt op drie punten, maar heeft eveneens een wedstrijd minder op de teller.