Vreemd genoeg heeft dit talent nog geen nieuwe ploeg: Deinze-verdediger (21) legt indrukwekkende statistieken voor

De meeste spelers van Deinze hebben intussen al onderdak gevonden, maar vreemd genoeg zit verdediger Andreas Spegelaere nog steeds zonder club. Vreemd, aangezien de 21-jarige toch wel een talent blijkt te zijn.

Spegelaere kwam dit seizoen in drie matchen in actie, maar liet daarbij wel opmerkelijke statistieken optekenen. Als we op WyScout gaan kijken heeft hij de meeste gemiddelde geslaagde verdedigende acties per 90 minuten (15). Daarmee laat hij zelfs ervaren verdedigers als Prychynenko en Schuermans ver achter zich.

Spegelaere kwam in 2017 vanuit de jeugd van KAA Gent bij Deinze terecht. Hij speelde eerder ook voor de jeugd van Lokeren. Bij Deinze zagen ze in hem een talent voor de toekomst en dit had zijn seizoen van de doorbraak moeten worden.

Het verhaal van de Oost-Vlamingen is intussen echter genoegzaam gekend. Spegelaere is een vrije speler en kreeg al een paar aanbiedingen, maar hoopt toch in de Challenger Pro League te kunnen blijven.

Gemiddeld gezien is hij bij de matchen die hij speelde zelfs de beste verdediger van de Challenger Pro League dit seizoen, maar ploegen blijken zich blind te staren op het gebrek aan speeltijd bij het A-elftal.

De talentvolle verdediger hoopt dan ook dat er in januari nog iemand met een leuk project komt aankloppen, liefst op hetzelfde niveau. Merelbeke - spelend op het hoogste amateurniveau - kwam al aankloppen, maar die boot hield hij nog even af.

Zijn accurate passing, naast sterke verdedigende kwaliteiten, zou voor veel ploegen een meerwaarde zijn.