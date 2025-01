Italiaanse club zet door voor Radja Nainggolan: verrassende stap voor voormalige Rode Duivel in de maak?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Radja Nainggolan, de 36-jarige voormalige Rode Duivel, staat mogelijk voor een onverwachte stap in zijn carrière. Roma 1927, de futsalploeg van AS Roma, wil hem binnenhalen en reist volgens Het Nieuwsblad dinsdag naar België af voor een gesprek.

Voor Roma 1927 zou de komst van Nainggolan een enorme stunt zijn. De Belg geniet nog steeds een iconische status in Rome, dankzij zijn prestaties bij AS Roma tussen 2014 en 2018. Zijn transfer naar de futsalploeg zou niet alleen sportief, maar ook commercieel een grote impact hebben.

Roma 1927 ziet in Nainggolan een grote aanwinst, zowel op als naast het veld. De populaire middenvelder, die een icoon is in Rome, zou de futsalploeg een enorme boost kunnen geven.

Na zijn avontuur in Indonesië vond Nainggolan nog geen nieuwe club. Hoewel zaalvoetbal iets compleet anders is, lijkt hij open te staan voor een nieuwe uitdaging. Toch zal het voorstel van Roma 1927 overtuigend moeten zijn.

Nainggolan heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij maakte furore in Italië bij clubs als Cagliari, AS Roma en Inter Milan. Zijn passie, techniek en sterke persoonlijkheid maakten hem geliefd, vooral bij de Romeinse tifosi.

Het is nog niet zeker of Nainggolan de overstap naar zaalvoetbal maakt. Maar het feit dat hij openstaat voor het aanbod van Roma 1927, maakt dit verhaal des te interessanter. Als de deal doorgaat, zou het een opvallend nieuw hoofdstuk zijn in de carrière van Radja Nainggolan.