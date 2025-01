Ferme bocht van 180 graden? 'Plots goed nieuws voor Vincent Kompany over sterkhouder'

Real Madrid aast al een tijdje op Alphonso Davies. De Spaanse grootmacht wil de flankverdediger komende zomer transfervrij naar Madrid halen. Wat later had ook Arsenal zich gemengd in de debatten.

De flirt tussen Real Madrid en Alphonso Davies was maandenlang gaande. Meer zelfs: volgens sommige bronnen hadden beide partijen al een mondeling akkoord en zou Davies komende zomer een transfervrije overstap naar het Estadio Santiago Bernabeu maken.

🚨⏮️ Alphonso #Davies: An Incredible Saga!



🔴 June 14, 2024

➡️ Sky exclusive: “Bayern have agreed to go into the final contract year with Davies.”



🔴 August 2024

➡️ Ancelotti freezes new arrivals at Real Madrid.



🔴 October 2024

➡️ Man United target Davies.

➡️ Davies shines… pic.twitter.com/d223Z4SBvU