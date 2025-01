Johan Boskamp laat zich uit over nieuwe bondscoach en is al van deze twee dingen héél zeker

Domenico Tedesco is niet langer de coach van de Rode Duivels. En dus mag/moet Vincent Mannaert de zoektocht naar de opvolger nog wat versnellen. In maart is er namelijk alweer de Nations League. Rest de vraag: wie zal er gekozen worden?

Buitenlander?

De volgende vraag is: wie moet de opvolger worden van Tedesco? Als het van Johan Boskamp zou afhangen, dan koos hij voor een Belg. Toch denkt hij dat het een buitenlander zal worden.

“Mannaert zal wel iemand op het oog hebben. Of dat hoop ik toch. Over twee maanden moeten ze alweer aan de bak in de Nations League. Mijn voorkeur gaat uit naar een Belg, maar het zal wel een buitenlander worden. Alles wijst daar op", aldus Boskamp in Het Belang van Limburg.

Grote namen?

"Maurizio Sarri? Een grote naam, maar zo heb je er nog wel een aantal. Benitez, Ten Hag, Klinsmann, die andere Duitser ... Die gozer die altijd in zijn neus zat te peuteren! Löw ja! Klinkende namen, maar zijn ze financieel haalbaar?"

"En passen ze wel bij deze groep? Al sla je me dood, ik durf echt niet te zeggen wie het gaat worden. We zullen het snel weten", aldus nog de analist. Twee zekerheden dus al voor de Nederlander: het wordt een buitenlander én we zullen het snel weten.