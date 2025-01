Peter Vandenbempt heeft iets te vertellen over Beerschot: "Springlevend, maar dan heb je een probleem"

Zaterdagavond probeert Beerschot ook op Jan Breydel een aantal belangrijke punten aan het arsenaal toe te voegen. De kloof met het nummer 12 is nog steeds elf punten, dus moet er nog veel gebeuren om degradatie te vermijden. En toch zit er stilaan muziek in De Mannekes.

Beerschot liet vorige week tegen Antwerp andermaal zien dat ze wel degelijk hun voet naast topclubs in dit land kunnen zetten. Het leverde opnieuw 'maar' een puntje op, maar het voetbal was zeker niet slecht te noemen.

Goede derby

"Het was zeker in de tweede helft een goede derby tussen Beerschot en Antwerp en een groot contrast met de pijnlijke afgang op de Bosuil voor Beerschot in september", aldus Peter Vandenbempt in zijn analyse bij Radio 2.

"Toen leek Beerschot dood en begraven. De toestand is nog altijd redelijk hopeloos moet ik zeggen. In de stand uiteraard, het veld is dramatisch, er is te veel onrust en onzekerheid qua clubstructuur, ..."

Probleem voor Beerschot?

"Op het veld heeft Dirk Kuyt zijn club springlevend gekregen, dat was ook zo tegen Anderlecht. Het is dan wel jammer dat er door pech geen kansen gegrepen worden ... En dan heb je natuurlijk een probleem."

"De volgende matchen zijn tegen Club Brugge, Union SG en KRC Genk. Dat belooft niet meteen veel punten op te leveren en dan heb je een probleem."