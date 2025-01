'Union SG maakt ambities waar en zet flinke stap richting veelbelovende transfer'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Union SG gaat het na een moeilijk begin van het seizoen stilaan opnieuw beter. Het team staat in de top-6 en strijdt met Anderlecht en Antwerp (en Gent) voorlopig voor de derde plaats. Maar ze denken uiteraard ook al aan de toekomst.

Union SG heeft deze week zijn oog laten vallen op Mamadou Thierno Barry. De verdediger speelt in Noorwegen bij Tromsø. Hij mag niet worden verward met Thierno Barry, de ex-speler van Beveren die naar Spanje trok die enkele jaren ouder is.

Jonge verdediger

Deze Barry is een 19-jarige Senegalese centrale verdediger die dus in Noorwegen speelt. Daar heeft hij nog een contract tot 2028 lopen, dus zijn team wil hem niet zomaar gaan verkopen of kwijtspelen.

De speler trok iets minder dan een jaar geleden vanuit Senegal naar het noorden van Noorwegen. Na enkele weken zich aan te passen, wist hij een basisplaats te veroveren in de Eliteserien, het hoogste niveau in Noorwegen is dat.

Deal komt dichterbij

Zijn marktwaarde is er volgens Transfermarkt eentje van bijna twee miljoen euro. Mamadou Thierno Barry wordt gezien als een langetermijnplan, maar een deal lijkt in de pijplijn te zitten.

De jonge Senegalees zou op weg zijn naar Union SG. Volgens Noorse bronnen en Het Laatste Nieuws lopen de onderhandelingen voorspoedig. Daarbij wordt gedacht om hem nu al aan te kopen, maar daarna eventueel nog tot juni te laten rijpen bij zijn team Tromsø.