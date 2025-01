Meer dan 80 minuten met tien, maar Dender blijft gefrustreerd achter: "Cercle liet niets zien, wij waren dominant"

Dender bleef zaterdag gefrustreerd achter. Na een vroege rode kaart voor David Hrncar lagen de Oost-Vlamingen nooit onder tegen Cercle Brugge, dat vooral probeerde het spel te breken.

De numerieke meerderheid was er veelal niet aan te zien, maar de luciditeit ontbrak om de openingsgoal ongedaan te maken. "Ik vond zelfs dat we dominant waren. Cercle heeft zelfs met een man meer weinig of niets kunnen laten zien. Vanuit verdedigend opzicht is dat wel een opsteker", gaf Kobe Cools aan.

"Michael Verrips heeft op tegenaanval slechts een tweetal reddingen moeten doen. Aanvallend konden we evenwel te weinig creëren. Het probleem lag bij onze laatste pass. Neem nu die kans die Berte creëert... Dat had altijd een doelpunt moeten zijn."

De frustratie kwam ook voort uit het feit dat de Cercle-spelers slag om slinger op de grond lagen. “We wisten dat het sowieso een vervelende tegenstander is om tegen te spelen”, vervolgde Cools. “Dat was in de heenwedstrijd al het geval."

"En als je zo lang met tien tegen elf speelt, wordt het nog een stuk moeilijker. Eén op zes is een slecht rapport tegen Cercle, maar je moet alles in zijn perspectief zien. Als Hrncar niet ongelukkig op de enkel van de Cercle-speler terecht komt, is het een totaal andere wedstrijd. We moeten ons nu gewoon focussen op de volgende opdracht op Standard.”

Cools weet ook dat het 'professioneel' was van Cercle. "Tja, zij hebben dat recht ook. Ze hebben problemen gehad en willen nu zeker punten pakken. Je moet er maar mee om kunnen."