Rondje Europa: Thibaut Courtois viert hoogtij maar ook topclubs aan de afgrond: "Het slechtste Manchester United ooit!"

Er is weer heel wat gebeurd op de Europese voetbalvelden. Thibaut Courtois zal een gelukkiger man zijn dan Ruben Amorim: zoveel is zeker.

La Liga

Eerst staan we even stil bij de gebeurtenissen in de Spaanse competitie. Thibaut Courtois en Real Madrid hebben optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van Barcelona en Atlético. Courtois moest zich tegen Las Palmas in de openingsminuut wel reeds gewonnen geven, maar Real vloerde de tienkoppige bezoekers nog vlot met 4-1. Real springt zo naar de leiding, met twee punten meer dan Atlético.

Premier League

In de Premier League was er niet enkel de demonstratie van Kevin De Bruyne en Jérémy Doku namens Man City, dat Ipswich uiteindelijk inblikte met 0-6. City komt zo de top vier weer in. Het heeft zelf een moeilijke periode achter de rug, maar er zijn nog andere topclubs die nog veel dieper zitten. Tottenham en Man United bijvoorbeeld.

Eerder op de dag stond er Everton - Tottenham op het programma. De eerste helft werd een ware lijdensweg voor de Spurs, die bij de rust reeds 3-0 in het krijt stonden. Een owngoal op slag van rust was de klap te veel. Tottenham kwam nog terug tot 3-2, maar droop dus weer zonder punten af. De Toffees hijsen manager David Moyes op het schild, want Everton doet zo een gouden zaak in de degradatiestrijd.

ManU van de regen in de drop

Tottenham staat zelf pas vijftiende en ManU doet niet veel beter. De Mancunians ontvingen Brighton en hadden al een strafschopdoelpunt van Fernandes nodig om een vroege achterstand uit te wissen. Daarna liep het alsnog fout, onder meer dankzij een doelpunt van ex-Unionist Mitoma. Rutter maakte er zelfs nog 1-3 van op Old Trafford.

Manager Ruben Amorim hield zich achteraf niet in en leefde vooral mee met de supporters. "Stel je voor wat dit betekent voor de fans. We moeten erkennen dat het heel slecht is. Dit is misschien wel het slechtste Manchester United ooit."