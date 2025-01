🎥 Uitstekend nieuws voor de Rode Duivels: Kevin De Bruyne schittert weer als vanouds en Doku drijft ook zijn cijfers op

De Belgische voetbalfan kan zijn hartje ophalen, want Kevin De Bruyne en Jérémy Doku groeien stilaan weer naar hun beste niveau. Dat is veelbelovend voor de nabije toekomst van de Rode Duivels.

Een nieuwe bondscoach is er voorlopig nog niet, maar om iets te kunnen bereiken zal de beste Kevin De Bruyne toch de lijnen moeten uitzetten bij de nationale ploeg. Dan is het goed om weten dat hij bij Manchester City steeds meer opnieuw zijn stempel kan drukken. Met Jérémy Doku en zijn andere ploegmaats beleeft KDB een aangename zondag.

Manchester City moest op bezoek bij Ipswich Town, de derde laatste in de Premier League. De thuisploeg bleek een hapklare brok. De Belgen gaven het goede voorbeeld. Doku dreef het tempo op met de bal aan de voet en vond De Bruyne in de rechthoek. Die had weer die klare blik die we van hem kennen: zijn voorzet bereikte Foden en die deed de rest.

Na de 0-1 van Foden verdubbelde Kovacic al snel de score met een rake knal en Man City pakte nog voor de pauze uit met een extra nummertje. Opnieuw lag samenspel tussen Jérémy Doku en Kevin De Bruyne aan de basis. De Bruyne kon opnieuw voorzetten van op een gelijkaardige positie als bij de 0-1. Bij Ipswich wisten ze misschien dan al hoe laat het was.

De Bruyne koos deze keer voor een lage voorzet, ook die kon Foden met een gelukje in doel verwerken. City had dus zijn schaapjes reeds op het droge bij de rust. De enige vraag was hoe erg de score zou oplopen. Jérémy Doku had nog wel zin om zelf op het scorebord te komen. Hij maakte de 0-4 na de derde assist uit de match van De Bruyne en gaf zelf de assist voor de 0-5 van Haaland.

KDB x Foden, deel 2! 🤝 pic.twitter.com/xIzCwFMhpw — Play Sports (@playsports) January 19, 2025

Wat de eindscore ook zal zijn, Doku en De Bruyne kunnen met een opsteker huiswaarts keren. Hopelijk schitteren ze binnenkort ook voor de Rode Duivels.