Cercle Brugge stapte af van 'mooi' voetbal: "We zijn gedisciplineerder"

Cercle Brugge blijft indruk maken sinds de aanstelling van Ferdinand Feldhofer. De ploeg is al acht wedstrijden ongeslagen en bevindt zich in de middenmoot van het klassement.

Zaterdag volstond een doelpunt van Ibrahim Diakité om drie punten te pakken tegen Dender. “Iedereen haat het om tegen ons te spelen", stelde Feldhofer voor de wedstrijd, verwijzend naar de vechtlust van zijn team.

De match werd gekenmerkt door enkele opvallende momenten, zoals een terugspeelbal die door doelman Michael Verrips werd opgeraapt en een stevige tackle van David Hrncar, die rood kreeg. Ondanks de discussies over die uitsluiting, bleek het beslissend in Cercle’s voordeel. Na een rommelige fase bij een hoekschop maakte Diakité het enige doelpunt van de avond, goed voor 27 punten in totaal, waarmee Cercle nu naast KV Mechelen staat.

Diakité vierde zijn treffer uitbundig, hoewel er enige verwarring ontstond over of dit zijn eerste goal als prof was. “In België is het mijn eerste, maar ik scoorde al eerder in Zwitserland bij Lausanne", lachte hij. De verdediger benadrukte hoe belangrijk deze overwinning is. “We zitten in een goede flow en moeten die zo lang mogelijk vasthouden. Onze situatie is al veel beter dan een paar weken geleden.”

Feldhofer heeft het werk van zijn voorganger Miron Muslic voortgezet en verfijnd. Diakité ziet duidelijke verbeteringen onder de nieuwe trainer.

“Sinds hij er is, hebben we nog niet verloren. We zijn gedisciplineerder, maken progressie in balbezit en ik voel me ook beter na mijn blessure. Het is fijn om te zien hoe hard iedereen werkt aan ons nieuwe systeem", aldus de matchwinnaar.