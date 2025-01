Frustratie loopt hoog op bij Lierse na afgekeurde gelijkmaker: "We voelen ons bestolen"

De eerste wedstrijd van Jay Shoffner als coach van Lierse ging niet zoals gehoopt. De ploeg speelde een slechte eerste helft, maar herstelde zich goed in de tweede helft. Toch werd Lierse in de slotminuten beroofd van een gelijkmaker door een afgekeurd doelpunt van Ousmane Sow.

Ousmane Sow gaf in de Gazet van Antwerpen aan dat de ploeg niet goed speelde: "We waren gewaarschuwd, maar we kwamen toch in de problemen. We waren te passief en gaven makkelijk doelpunten weg."

"In de tweede helft lieten we ons echte gezicht zien. We scoorden en hadden kansen op de gelijkmaker", zei Sow. Lierse was duidelijk beter, maar de gelijkmaker bleef uit.

Gelijkmaker afgekeurd

In de laatste minuten leek Lierse op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt van Sow werd afgekeurd wegens buitenspel van aanvoerder Perdichizzi. Dit zorgde voor veel frustratie binnen het team.

"We voelen ons bestolen", zei Sow. "Die beslissing was onterecht. We verdienden zeker een punt na onze sterke tweede helft."

Ousmane Sow wordt gevolgd door andere clubs, maar hij blijft zich richten op Lierse. "Ik weet dat er interesse is, maar ik focus me op mijn spel. Ik heb een contract bij Lierse en voel me hier goed", zei Sow.

Ondanks de nederlaag blijft het doel voor Lierse om een plek in de top zes te behalen. De komende uitwedstrijden tegen Lokeren-Temse en Seraing zijn heel belangrijk.