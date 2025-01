Lopetegui? Er is één heel groot struikelblok om de Spanjaard binnen te halen, al speelt ook Courtois mee

De Belgische voetbalbond heeft Julen Lopetegui, de ervaren Spaanse trainer, als topkandidaat op het oog om Domenico Tedesco op te volgen als bondscoach van de Rode Duivels. Volgens Sporza, wat inmiddels bevestigd is, zijn er gesprekken gaande tussen CEO Vincent Mannaert en Lopetegui.

Hoewel de 58-jarige Spanjaard bovenaan de shortlist staat, is het niet zeker dat hij de nieuwe bondscoach wordt. Mocht het niet lukken, dan heeft Mannaert andere opties achter de hand, waaronder Thierry Henry en Rudi Garcia.

Een groot struikelblok in de onderhandelingen is het beperkte budget van de Belgische voetbalbond. Lopetegui, met zijn indrukwekkende staat van dienst, is geen goedkope keuze. Hoewel hij momenteel zonder club zit na zijn ontslag bij West Ham in januari, blijft zijn salarisverwachting hoog.

West Ham presteerde onder zijn leiding teleurstellend en stond slechts 14e in de Premier League, wat leidde tot zijn vertrek na zes maanden. Het coachen van een nationale ploeg is Lopetegui niet onbekend.

Tussen 2016 en 2018 was hij bondscoach van Spanje en kende hij een veelbelovende start, met onder meer een 2-0 overwinning tegen België in zijn eerste wedstrijd. Hij loodste Spanje naar een succesvolle kwalificatie voor het WK 2018. Zijn termijn eindigde echter abrupt toen hij vlak voor het toernooi werd ontslagen na de bekendmaking van zijn overstap naar Real Madrid. Dit zorgde destijds voor veel opschudding in de voetbalwereld.

Naast zijn werk bij nationale ploegen heeft Lopetegui ervaring bij topclubs zoals FC Porto, Real Madrid, Sevilla en Wolverhampton. Met Sevilla behaalde hij in 2020 zijn grootste succes door de Europa League te winnen.

Een aanstelling van Lopetegui zou niet alleen een statement zijn, maar ook gevolgen kunnen hebben voor spelers zoals Thibaut Courtois. Lopetegui heeft de Belgische doelman kort getraind bij Real Madrid en de terugkeer van de doelman is één van de vereisten die Mannaert gesteld heeft.