Lopetegui? Garcia? Het is beter om een interim-coach te benoemen en te wachten op een goede keuze... van een Belgische trainer

Het lijkt erop dat de bondscoach van de Rode Duivels deze week bekend zal worden. We durven te wedden dat niet veel mensen tevreden zullen zijn.

Het enthousiasme onder de genoemde kandidaten om Domenico Tedesco op te volgen is niet overdreven groot. Rudi Garcia? Door velen als over zijn hoogtepunt heen beschouwd. Julen Lopetegui? Recent ontslagen en niet voor de eerste keer in zijn carrière. Hij heeft wel al een topslectie geleid, maar hebben we echt zin om het opnieuw te proberen met een Spanjaard?

Thierry Henry lijkt de favoriet van de groep te zijn, maar heeft hij de juiste uitstraling om bondscoach van de Rode Duivels te worden? En heeft deze groep juist behoefte aan een "vriend" die al eerder als assistent heeft gefunctioneerd? Het is alles of niets: óf Henry, bekend als veeleisend, maakt gebruik van zijn band om iedereen op het rechte pad te houden, óf het wordt (weer) een vakantiekamp.

Een Belg voor de Rode Duivels?

Men kan aannemen dat de lijst van Vincent Mannaert namen bevat die nog niet in de media zijn genoemd. Domenico Tedesco was bijvoorbeeld geen naam die genoemd werd voordat zijn handtekening gezet werd. Maar er is toch een opvallende afwezigheid onder deze mogelijke kandidaten: die van de Belgen.

Philippe Clément is bezig bij Rangers, Hein Vanhaezebrouck zegt dat hij geen interesse heeft, Michel Preud'homme is met pensioen. Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat Mannaert gewoon geen Belg beschikbaar heeft. Toch is het publiek het er duidelijk over eens: een Belg of (bijna) niets!

Een blik op Europa laat zien dat bijna alle landen worden geleid door "nationale" coaches, of op zijn minst cultureel verwant. In Scandinavië bijvoorbeeld leidt de Noor Jon Dahl Tomasson Zweden - maar hij is de eerste buitenlander in de geschiedenis van de selectie. Afgezien daarvan, als we ons beperken tot landen van een vergelijkbaar niveau als België, wordt alleen Portugal gecoacht door Roberto Martinez.

Een tijdelijke oplossing, en dan... Clément? Vrancken?

Hier is een reden voor: afgezien van de uitzonderlijke Griekenland van Otto Rehhagel, heeft geen enkel Europees land resultaten behaald met een buitenlandse coach aan het roer. Kunnen we ons voorstellen dat de opvolger van Didier Deschamps niet Frans is? Dat Duitsland niet iets anders dan een Duitser benoemt, Nederland iets anders dan een Nederlander, Italië iets anders dan een Italiaan? Ondenkbaar.

Maar wat dan te doen? Wat zijn de opties voor Vincent Mannaert? Bijvoorbeeld: stop met denken dat een buitenlandse coach van minder kaliber, zonder andere haalbare optie op tafel, ons team naar een hoger niveau kan tillen. Tot maart zal geen enkele coach zijn stempel kunnen drukken, zeker niet als hij vanaf nul begint en zijn kern en ons land nog moet leren kennen.

Ons voorstel? Benoem een interim - een Belg - om de lopende zaken te leiden. Iemand die de groep kent, niets overhoop haalt, maar rust en vertrouwen brengt (en Courtois eventueel terughaalt als hij dat wil), en ervoor zorgt dat we in de Nations League A blijven. Wie? Vermaelen, Vercauteren, zelfs Sonck of Defour - maakt niet uit. Laten we niet vergeten dat Lionel Scaloni... een interim was voordat hij wereldkampioen werd.

Vervolgens kan de Belgische voetbalbond met de clubs onderhandelen indien nodig, en de tijd nemen om de ideale persoon te vinden (als het niet deze interim is). Philippe Clément aan het einde van het seizoen? Hein Vanhaezebrouck als hij zijn sabbatical heeft afgerond? Wouter Vrancken na een titel met Genk? Timmy Simons, voormalig aanvoerder van de Rode Duivels? al deze opties zijn veel realistischer dan een Lopetegui...