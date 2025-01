Anderlecht haalde de man die ontbrekend wapen kan toevoegen: ook de reden waarom Dreyer dit seizoen een pak minder scoorde

Olivier Renard zet in op de profielen die ze bij Anderlecht graag zien: technisch onderlegd. De nieuwe verdediger, Lucas Boel Hey, moet daarbij een extra dimensie aan het spel van de Brusselaars toevoegen.

Waarom scoorde Anders Dreyer dit seizoen een pak minder? De vraag is dikwijls gesteld, maar in Neerpede hadden ze er een antwoord op en dat lag in de verdediging. Vorig seizoen speelde paars-wit met Jan Vertonghen en Zeno Debast achteraan, twee mannen met een geweldige crosspass.

Geen lange bal

Die konden het spel verleggen en flankspelers lanceren zonder eerst via het middenveld te passeren. Dreyer, met zijn gebrek aan snelheid, profiteerde daarvan omdat de verdediging meestal niet de tijd had om zich op te stellen.

Dit seizoen heeft Anderlecht dat wapen nog niet kunnen gebruiken omdat Vertonghen er niet bij loopt en Simic, Zanka en Dendoncker dat niet echt in hun arsenaal hebben steken. Lucas Hey heeft dat wel, hij staat er zelfs voor gekend.

De 21-jarige Deen heeft een heel goeie lange bal en kan ook middenvelders aanspelen met een strakke inspeelpass. Hij schuift ook graag mee in. Dat zijn al veel kwaliteiten die doen denken aan Zeno Debast. En dat is ook de bedoeling, want met zo'n type kan je van achteruit makkelijk uitvoetballen.

Meer gevaar creëren

Nu is het meestal Colin Coosemans die de flanken in hun loop probeert aan te spelen, maar dat is ook niet ideaal omdat de tegenstander dat intussen ook weet en dat ze druk op de doelman gaan zetten.

Met Edozie, Huerta, Hazard en Amuzu heeft Anderlecht wel wat kwaliteit rondlopen op de flanken, maar dat wordt nog niet optimaal benut. Nu Dreyer vertrokken is, hebben de overgebleven flankspelers 12 keer gescoord. Als je dat vergelijkt met Club of Genk...

Het gevaar moet van meer kanten gaan komen, redeneren ze terecht bij de sportieve staf. En dat begint dus bij de verdediging. Zeker in het systeem dat David Hubert nu wil perfectioneren.