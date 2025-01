DONE DEAL: degradatiekandidaat heeft goals nodig, maar laat aanvaller vertrekken

Yves Vanderhaeghe moet KV Kortrijk proberen te behoeden van de degradatie. Makkelijk zal dat de komende acht weken en in de vermoedelijke playdowns niet worden. Ondertussen wordt gezocht naar versterking én worden ook uitgaande deals gedaan.

Karim Dermane, een Togolese verdedigende middenvelder van de City Group, kwam op huurbasis over van Lommel. En ook de ervaren Marco Ilaimaharitra arriveerde ondertussen bij KV Kortrijk.

Verder zijn er ook nog een jonge Senegalees en een jonge Ivoriaan op komst. Ondertussen zijn er ook aan uitgaande zijde al een aantal zaken gebeurd.

🤝 Billal Messaoudi wordt de rest van het seizoen uitgeleend aan Bandirmaspor. De Turkse club bedong ook een aankoopoptie.



We wensen Billal veel succes in Turkije! pic.twitter.com/sdyqADqzok — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 20, 2025

Kristiyan Malinov verkaste eind december al, terwijl ook Kaneko en Takamine vertrokken bij De Kerels. Tom Vandenberghe werd verkocht aan KAA Gent en de huur van Roko Simic werd vroeger dan verwacht stopgezet.

Einde verhaal in Kortrijk

Daarnaast gingen er geruchten dat ook Billal Messaoudi snel zou kunnen vertrekken bij de club. Bandırmaspor, een club uit de Turkse tweede klasse, toonde namelijk interesse in de Algerijn. De club bracht snel een bod uit.

Nu is er een vergelijk gevonden. De Turkse club zal Messaoudi huren tot het einde van het seizoen én bedong ook een aankooopoptie. Gezien het moeizame seizoen van Messaoudi was een winterse transfer geen onlogische keuze. Hij kreeg dit seizoen slechts zes basisplaatsen en viel negen keer in en verzamelde over alle competities heen amper 688 speelminuten.