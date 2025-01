Hoe de supporters van KAA Gent toch hun rol speelden in ontslag Wouter Vrancken, maar ook klagen van de coach hielp niet

Het ontslag van Wouter Vrancken bij KAA Gent kwam toch wel als een serieuze verrassing. Weinigen hadden het zien aankomen, want een kleine maand geleden klonk het binnenskamers nog dat er geen sprake van was om de zwarte piet naar de coach te schuiven.

Net voor Nieuwjaar had het bestuur - Sam Baro voorop - beslist dat ze niet gingen toegeven aan het morrend publiek. De fans riepen dan wel om het ontslag van de coach, maar intern wilden ze op de lange termijn doorgaan met Vrancken.

Ze hadden er eind vorig seizoen dan ook al alles aan gedaan om Vrancken binnen te halen en hij was volgens hen nog altijd de juiste man op de juiste plaats. Wat is er sindsdien dan gebeurd dat de teneur zo omgeslagen is?

Play-off 2 is een ramp voor KAA Gent

Twee gelijke spelen tegen tegenstanders waarvan altijd moet gewonnen worden: Dender en Charleroi. De top zes kwam daardoor in gevaar en voor de Buffalo's zou het een grote sportieve en financiële aderlating zijn als ze die missen.

Dat zag men bij het bestuur ook. Het grillige Gentse publiek liep in het verleden al niet warm voor de play-off 2. Tegen Charleroi kwam er amper een dikke 10.000 man opdagen. Dat is iets meer dan de helft van de capaciteit van het stadion. Enkel tegen Antwerp, Genk, Anderlecht, Standard en Union kwam er 15.000 man of meer opdagen.

De enige thuismatch die uitverkocht was: tegen Anderlecht. Dat rekensommetje is snel gemaakt. De Gentse financiën zijn niet van die aard dat ze daarmee kunnen groeien. Dat Wouter Vrancken bleef aandringen op versterkingen die te duur waren voor de Gentse portefeuille zal ook wel meegespeeld hebben.

Verschil in visie

Vrancken is een veeleisende coach, dat wisten ze toen ze hem binnenhaalden. Bij Genk was dat ook één van de redenen waarom ze op elkaar uitgekeken raakten. Vrancken wou na het uitvallen van Max Dean zo snel mogelijk een spits erbij, maar eind januari is die nog altijd niet geland.

En het gebrek aan kwaliteit stoorde hem. Spelers die vorig seizoen amper invallers waren, moesten nu het team dragen. Maar ook een transfer als Hélio Varela, waar Gent nog drie miljoen voor betaalde, maar door Vrancken niet gebruikt werd wegens 'niet goed genoeg'. Tegen Dender mocht hij zelfs niet invallen, terwijl het bestuur wel in hem gelooft. Een verschil in visie.

Het zorgde voor strubbelingen met sportief directeur Arnar Vidarsson, die echter de opdracht kreeg van bovenaf om niet te veel te betalen. En dan moet je wachten tot het einde van de transfermercato om zoiets binnen te halen. Op dit moment liggen de prijzen immers nog altijd hoog. Eigenaar en voorzitter Sam Baro zag het met lede ogen aan en in een gesprek met zijn coach bleek dat de samenwerking amper nog kans op slagen had.

Vrancken kon met het aanwezige spelersmateriaal het spelniveau ook niet opkrikken, terwijl het bestuur vond dat er toch beter mee te doen was. Wie er wel beter zal moeten doen, is nog niet geweten. Al zal het wel een wonderdokter moeten zijn als ook hij niet snel versterkingen krijgt.