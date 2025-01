KAA Gent-voorzitter Sam Baro bijzonder scherp voor zijn spelers en staf: "Het is niet voldoende voor de ploeg waarin ik 30 miljoen euro heb geïnvesteerd"

KAA Gent-voorzitter Sam Baro deed dinsdag een persconferentie, samen met Arnar Vidarsson. Daarin was hij scherp voor zijn ploeg.

KAA Gent doet het niet zo goed als verwacht, dat is duidelijk en heeft Wouter Vrancken zijn job gekost. Gent en Vrancken gingen dinsdag in onderling overleg uit elkaar.

Naar aanleiding daarvan deed voorzitter Sam Baro een persconferentie, al had hij het niet enkel over het vertrek van Vrancken. Hij benadrukte dat het helemaal niet alleen bij de coach lag.

"Ik wil zeker niet alle verantwoordelijkheid bij Wouter Vrancken leggen", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws. "Met het huidige team moet de kwaliteit ook gewoon veel hoger liggen. Er moet meer grinta zijn, meer focus, meer leiderschap op het veld, meer maturiteit, discipline en samenspel."

"Ik verwacht van de spelers en staf een andere inzet. Er wordt hard gewerkt, maar het is niet voldoende voor de topclub die wij als KAA Gent willen zijn. Het is niet voldoende voor de ploeg waarin ik 30 miljoen euro heb geïnvesteerd", gaat hij verder.

"Tegelijk zijn we er ons van bewust dat we op onmiddellijk inzetbare kwaliteit moeten inzetten. Zeker na het uitvallen van Max Dean hebben we nog een spits nodig. Maar eenvoudig is het zeker niet. Als club moeten we ook naar onszelf en de transferstrategie kijken. Volgens mij hebben we te veel kwalitatieve spelers binnengehaald die groeipotentieel hebben. Zij zullen nog ontbolsteren." Baro ziet dus ook dat het bestuur fouten maakte.

"Foute transfers zijn dat niet, maar het was wel strategisch fout om te weinig onmiddellijk inzetbare spelers te halen. Dat is een les die we geleerd hebben. Er is zeker ook voldoende budget om transfers te doen", besluit hij.