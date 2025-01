Opvallend: Chelsea zal 20 miljoen euro betalen voor een speler die het moeilijk had tijdens de laatste Relegation Play-Offs

De banden tussen RC Strasbourg en Chelsea blijven sterk. Mamadou Sarr wordt zo verwerkt in een deal tussen beide clubs.

Herinner je je Mamadou Sarr nog? Hij was een van de vele spelers die vorig seizoen door Lyon aan RWDM werden uitgeleend. Hij kwam in januari aan om de speeltijd te krijgen waar hij naar op zoek was. De grote centrale verdediger wist zich snel als basisspeler te vestigen.

Helaas liep hij een liesblessure op, waardoor hij de laatste wedstrijden van het reguliere seizoen moest missen. Bij zijn terugkeer verloor hij zijn plek in het team tijdens de play-downs, die uiteindelijk fataal werden voor RWDM.

Toch kon de 19-jarige Fransman een mooie transfer versieren vorige zomer, nadat hij teruggekeerd was naar Lyon. Hij trok voor 10 miljoen euro naar RC Strasbourg. Hij werd een vaste waarde in het eerste elftal, en zou nu alweer een mooie transfer kunnen maken naar Chelsea.

De Blues zijn nauw verbonden met Strasbourg, en die connectie zal worden voortgezet met de transfer van Sarr. Volgens L'Equipe heeft BlueCo, eigenaar van beide clubs, gepland dat Chelsea 20 miljoen zal uitgeven en de speler vervolgens aan Strasbourg zal uitlenen.

Een bekende truc die het Chelsea mogelijk maakt om een nieuw talent met veel potentieel achter de hand te houden. Het kan snel gaan in het voetbal.