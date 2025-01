Ploeg uit de Jupiler Pro League duikt op met vaste rubriek in 'Man bijt hond'

Vanaf maandag 3 februari is 'Man bijt hond' terug op VRT 1. Ook een ploeg uit de Jupiler Pro League krijgt er een vaste rubriek.

Niet minder dan 12 jaar geleden stopte ‘Man bijt hond’ als televisieprogramma. Nochtans was het bijzonder populair. Nu volgt er een comeback.

Die begin op maandag 3 februari op VRT 1. Er komt ook een vaste rubriek ‘Mysterie Malinwa’, zo lieten de programmamakers weten.

Het concept blijft identiek aan vroeger, zo laat de VRT weten. “Er is plaats voor bijzondere verhalen van gewone mensen, waarbij enkele (bekende) reporters naar de Vlaming toe komen”, klinkt het.

Ook KV Mechelen komt aan bod in het programma. De vaste rubriek ‘Mysterie Malinwa’ zal zich toespitsen op het verhaal achter de trofee van de Europacup II.

KV Mechelen won in 1988 de Europacup II, maar die Europese beker is al 36 jaar spoorloos verdwenen. Acteur Ward Kerremans en podcaster Evert Winkelmans zoeken in 'Mysterie Malinwa' uit waar die verdwenen beker is.