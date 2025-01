'Ajax wil uitpakken en richt pijlen op speler die Club Brugge aan landstitel hielp'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ajax is naar versterking op zoek, en heeft zijn oog laten vallen op een ex-speler van Club Brugge. Het zou dan gaan om Tajon Buchanan.

Ajax strijdt dit seizoen met PSV voor de titel in de Eredivisie. De club uit Amsterdam staat momenteel tweede in de stand met 45 punten, terwijl de Eindhovense club er 46 telt als leider.

Ajax wil alles op alles zetten, en zal daarvoor dan ook gebruik maken van de wintermercato om zich te versterken. Dat willen ze doen met een ex-speler van Club Brugge.

Volgens Relevo heeft Ajax namelijk zijn oog laten vallen op Tajon Buchanan. Die verliet blauw-zwart een jaar geleden om naar Inter Milan te trekken. Dat avontuur verliep nog wel niet zoals gehoord.

Geremd door blessures, speelde Buchanan nog maar 16 wedstrijden voor de Italiaanse topclub, waarin hij goed was voor één doelpunt. Ook nu hij volledig hersteld is komt hij maar moeilijk aan speeltijd.

Volgens Sky Sports wil Inter hem wel graag verhuren. De club zou zelfs al onderhandelen met Torino over een uitleenbeurt met een (hoge) aankoopoptie. Concurrentie dus voor Ajax. Buchanan won met Club Brugge één landstitel in 21/22, en daar komt een tweede bij als die van vorig seizoen wordt meegerekend (hij vertrok in januari).