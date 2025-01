Anders Dreyer heeft nog speciale boodschap voor de Anderlecht-fans na zijn vertrek naar de MLS

Het vertrek van Anders Dreyer is vandaag officieel bevestigd. De Deen wil de Anderlecht-fans nog even bedanken.

Anders Dreyer heeft niet alleen gemakkelijke momenten beleefd in Brussel. De afgelopen maanden waren de paars-witte supporters behoorlijk kritisch tegenover hem. Het was moeilijk voor de speler om hetzelfde ritme aan te houden als vorig seizoen, toen hij het team uit moeilijke situaties redde met zijn geweldige linker.

Ondanks alles zal de Deense aanvaller zeer positieve herinneringen overhouden aan zijn tijd in de Pro League: "Ik wil jullie gewoon bedanken voor de tijd die wij samen spendeerden. Brussel en België zullen altijd een speciale plek in mijn hart hebben", begint hij volgens de clubmedia van Anderlecht. "Ook omdat mijn zoon geboren is in België."

België en Brussel hebben een speciale plaats in zijn hart

De nieuwe speler van San Diego wil enkel het positieve onthouden, vooral het vorige seizoen met 21 doelpunten. "Ik wil jullie bedanken, ook omwille van vorig seizoen. Jullie stemden mij tot speler van het seizoen. Ik wens al het beste voor de jongens, de spelers voor het komende seizoen. Veel succes, en we zien elkaar nog."

In de MLS zal Anders Dreyer al de zesde competitie van zijn carrière ontdekken. Naast zijn avonturen in Denemarken en in onze Pro League heeft hij ook gespeeld in Engeland (Brighton), Schotland (St. Mirren), Nederland (Heerenveen) en Rusland (Rubin Kazan).