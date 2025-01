Belangrijke terugkeer bij Anderlecht voor Europese verplaatsing, naast Dolberg ontbreekt ook nog andere aanvaller

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht vliegt naar Pilsen zonder Kasper Dolberg, die geblesseerd is. Na een hersenschudding te hebben opgelopen tegen Club Brugge zit Francis Amuzu terug in de kern.

Donderdag speelt Anderlecht alweer een belangrijke wedstrijd in Tsjechië. Paars-wit neemt het op tegen Viktoria Plzen en wil definitief zijn plaats in de top 8 veilig te stellen.

Een wedstrijd waarvoor David Hubert nog steeds Kasper Dolberg moet missen. De Deense aanvaller, die last heeft van zijn knie, miste al de bekerwedstrijd tegen Antwerp en de verplaatsing naar Kortrijk.

Ook niet geselecteerd zijn César Huerta, Adryelson en Lucas Hey, wat zeer logisch is. Aangezien de Europese lijsten pas na de groepsfase bijgewerkt kunnen worden, zijn de drie nieuwe aanwinsten van Anderlecht nog niet speelgerechtigd. Huerta reist wel mee, om de ervaring van een Europese verlpaatsing op te doen.

Francis Amuzu terug, Samuel Edozie afwezig

Er is echter een belangrijke terugkeer in de selectie op te merken. Na twintig minuten op de grond te hebben gelegen tijdens de rust van de wedstrijd tegen Club Brugge en een hersenschudding te hebben opgelopen, maakt Francis Amuzu zijn comeback. Samuel Edozie ontbreekt wel weer in de kern, net als tegen Kortrijk.

De volledige selectie van Anderlecht: Coosemans, Kikkenborg, Vanhoutte, Augustinsson, Foket, Lapage, Maamar, N'Diaye, Sardella, Simic, Dendoncker, Leoni, Rits, Tajaouart, Verschaeren, Amuzu, Angulo, Degreef, Goto, Hazard, Vazquez.