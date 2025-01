Brandon Mechele spreekt straffe taal over Manchester City: "Stel je voor..."

Club Brugge heeft in de Champions League een belangrijk punt gepakt tegen Juventus. Brandon Mechele droomt zelfs van een stunt in Manchester.

Met elf punten uit zeven wedstrijden mag Club Bruggen nu luidop dromen van de kwalificatie in de Champions League. Dat lukte blauw-zwart twee jaar geleden ook al eens, toen pakte het ook 11 punten in de oude formule.

Helemaal zeker is Club Brugge nog niet, pas na de wedstrijd in en tegen Manchester City zal blauw-zwart weten of het in februari de tussenronde mag spelen voor een plaats bij de laatste zestien in de Champions League.

Mechele droomt van stunt tegen Manchester City

Of schaart Club Brugge zich nog bij de laatste acht? In een utopisch scenario is het nog mogelijk, maar dan moet blauw-zwart wel gaan winnen in Manchester. Brandon Mechele, die daags voor de wedstrijd tegen City 32 jaar wordt, droomt alleszins.

"Stel je eens voor... De underdog die zich zou plaatsen bij de eerste acht. We hebben alleszins niets te verliezen in Manchester. Wij moeten gewoon ons voetbal spelen en dan zien we wel waar we uitkomen."

Goede herinneringen aan Manchester City heeft Club Brugge niet. In oktober 2021 won City met 1-5 in Jan Breydel, een maand later ging Club met 4-1 de boot in op bezoek in Manchester. Het zal over een week dus een pak beter moeten.