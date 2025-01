Thorgan Hazard is eindelijk klaar voor zijn Europese debuut bij Anderlecht: "Ze hebben me tot nu toe niet nodig gehad"

Thorgan Hazard stond woensdag de pers te woord voor de wedstrijd tegen Viktoria Plzen. Dit wordt ook meteen zijn eerste Europese match met paars-wit.

De laatste Europese wedstrijd van Thorgan Hazard? Dat was bijna twee jaar geleden, en dat herinnert hij zich nogal gemakkelijk. "Ik geloof dat het tegen FC Sevilla was met PSV Eindhoven. In Sevilla, want bij de terugwedstrijd was ik geblesseerd. Het was zelfs daar dat ik me blesseerde", herinnert hij zich met een glimlach. "Het doet plezier om terug te keren naar Europees voetbal, natuurlijk, want het zijn altijd speciale wedstrijden. We zullen proberen om het goed te doen."

Momenteel doet Anderlecht het in Europa bijzonder goed - zonder Hazard, die er nochtans ook was om de club te helpen in deze grote wedstrijden door zijn ervaring mee te brengen. "Ik ben naar Anderlecht gekomen om titels te winnen en de club terug te brengen naar Europa. Was het frustrerend om hen te zien spelen zonder mij? Dat zou ik niet zeggen."

Hazard nog niet 100% tevreden over zichzelf

Anderlecht staat op een zeer goede positie om rechtstreeks door te stoten naar de achtste finales. "Ik zou niet zeggen dat ik verrast ben, want ik wist dat deze groep mooie dingen kon doen. Maar op dit moment, qua punten, zit het bijzonder goed", erkent Thorgan Hazard.

Na 9 maanden afwezigheid door een kruisbandblessure, is Hazard eindelijk een potentiële basisspeler geworden, na zijn terugkeer tegen KV Kortrijk. Ondanks zijn doelpunt is hij nog niet volledig tevreden over zichzelf: "Ik zou mezelf een 6 of 6,5 op 10 geven. Qua intensiteit voel ik me echt goed, maar er zijn nog steeds technische fouten, iets te veel naar mijn mening", benadrukt hij met een gezonde portie nuchterheid. "Nu zal ik wedstrijden blijven spelen. Maar na 9 maanden blessure is het niet de bedoeling om zomaar door te gaan. Ik had spierpijn na Kortrijk, dat is logisch."

Thorgan als valse 9?

Thorgan zal ook zo snel mogelijk zijn beste niveau weer moeten vinden om de stevige concurrentie aan te gaan, met name op de linkerflank. Maar... "Mijn favoriete positie is niet op links, het is in een meer centrale rol, en de coach weet dat", zegt hij terwijl David Hubert grijnst. "Maar ik kan op verschillende posities spelen. De enige positie waar ik nog nooit heb gespeeld, is centrale verdediger. Zolang ik het team kan helpen... Als de coach me als valse 9 wil opstellen, zal ik dat niet weigeren", vertelt hij nog terwijl Hubert ermee lacht.