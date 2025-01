Belgische coach krijgt het stevig ingepeperd: "Het is vrij simpel wat Philippe Clement moet doen"

Philippe Clement heeft al vrolijkere tijden gekend als trainer. In eigen land waren er successen bij Waasland-Beveren, Genk en Club Brugge. In Schotland krijgt hij de machine maar moeilijk aan de praat bij de Glasgow Rangers.

De laatste bekermatch inbegrepen heeft hij wel al zeven keer op rij niet meer verloren, maar er zitten nog te veel gelijke spelen bij. Vanavond spelen zijn Rangers op Old Trafford in Europees verband tegen Manchester United. Bij TNT werd de situaties van beide clubs met elkaar vergeleken en de druk op beide coaches aangehaald. "Het is zoals het altijd is: het ligt aan de resultaten", weet Ally McCoist.

"Eén van de verschillen tussen Manchester United en Glasgow Rangers is dat je bij Rangers maar één ploeg moet verslaan", laat de Schotse international verstaan dat de job van Amorim nog veel moeilijker is dan die van Clement. "Dat is wat je moet doen, je moet Celtic verslaan. Of het nu in de competitie is of in bekermatchen, je moet hen verslaan."

Duidelijke boodschap voor Clement

Het is net in deze duels dat Clement vaak het onderspit moest delven, tot Rangers op 2 januari 2025 Celtic met 3-0 huiswaarts stuurde. "Recent hebben de Rangers het een keertje gedaan en ze oogden erg comfortabel in die wedstrijd. Het is vrij simpel wat Philippe Clément moet doen: Celtic kloppen en dingen beginnen winnen", krijgt de Belgische coach de boodschap nog eens mee.

McCoist, zelf ex-speler van Rangers en voormalig Schots international, merkt wel dat Clement vooruitgang boekt. "Er is wel progressie. Ik vind zeker dat er verbetering is in de ploeg." Dit gezegd zijnde is er ook wel een reden waarom Rangers liefst dertien punten achter staat op Celtic. "In de eigen competitie is de vorm buitenshuis niet goed genoeg geweest."

Druk op Clement zal aanhouden

De druk zal naar alle waarschijnlijkheid nog wel eventjes aanhouden. "Er staat altijd druk op deze trainers", besluit McCoist.