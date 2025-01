Coosemans legt vinger op de wonde, maar slecht voorteken doet hem niet twijfelen: "Dan moet smoking uit en overall aan"

Het stoppen van een strafschop was voor Colin Coosemans niet voldoende om een nederlaag af te wenden. Anderlecht stelde teleur op alle vlak.

"We waren niet op de afspraak", stelt de doelman vast bij Sporza na de nederlaag op het veld van Viktoria Plzen. "Zeker niet in de eerste helft. We zijn volledig opgegeten op vlak van intensiteit en agressiviteit. Het is niet meer gelukt om nog in de wedstrijd te komen. Als het niet op een voetballende manier lukt, dan moet de smoking uit en de werkoverall aan. Dat was niet het geval."

Was het ook een kwestie om gewoon niet klaar te zijn voor die wedstrijd? "We hebben zelf ook al gescoord in de eerste minuten van een partij, vandaag krijgen we een goal tegen in die eerste minuten. Dat zorgt er voor dat je met een achterstand start. We waren voorbereid op hun specifieke manier van voetballen, maar hebben er niets tegenover kunnen zetten."

Slechte prestatie van heel Anderlecht

Het heeft weinig zin om individuen met de vinger te wijzen, vindt Coosemans. Hij wijt het verlies aan het collectief. "Het was gewoon een heel slechte prestatie. Laat ons hopen dat dit eenmalig is. We stonden op een heel mooie positie. Deze nederlaag hakt er in, maar we hebben volgende week een nieuwe, allerlaatste kans", verwijst hij naar een eventuele kwalificatie voor de top 8 in de Europa League.

Coosemans vreest er niet voor dat deze dreun mentaal zal blijven hangen. "Ik ben er zeker van dat bij iedereen de wil er is om na een tegenslag terug te vechten. Dat gaan we met zijn allen proberen doen. We moeten niet heel veel rekenen. We hadden nog één overwinning nodig uit die laatste twee wedstrijden. Dat blijft ongewijzigd."

Cijfers brengen Coosemans niet van de wijs

Een positieve conclusie, want cijfermatig zou Anderlecht nu nog maar 27% kans maken om zich te plaatsen voor de top 8. De RSCA-keeper laat zich er niet door van de wijs brengen. "Let's beat the odds. Laten we het ongelijk van de algoritmes aantonen."