Dit is hoe Club Brugge volgende week Manchester City moet doen wankelen: dan verliest Pep Guardiola de controle

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Als je de ploegen op papier vergelijkt heeft Club Brugge amper een kans volgende week tegen Manchester City. De spelerskern van de Citizens is 1,23 miljard waard, die van Club Brugge 150 miljoen. Maar het is dit seizoen al voldoende bewezen dat je dit City kan pakken op één bepaalde manier.

Volgende week wacht Club Brugge de uitdaging van het seizoen: winnen op het veld van Manchester City. Op het eerste gezicht lijkt dat een onmogelijke opdracht, maar de sterren staan gunstig voor blauw-zwart. City en hun coach Pep Guardiola zitten in een diepe crisis. Als Club Brugge voetbalt met passie, intensiteit en een vleugje lef, is een stunt niet uitgesloten.

City in crisis: Guardiola op de knieën

Het beeld van een neerslachtige Pep Guardiola in de regen, na een pandoering tegen PSG, sprak boekdelen. De legendarische coach beleeft de donkerste periode van zijn carrière. Niet alleen presteert zijn team ondermaats, maar ook privé gaat het hem niet voor de wind. Guardiola lijkt uitgeblust, emotioneel instabiel en zoekende. Zijn kenmerkende controle op het veld is verdwenen, net als zijn grip op de spelersgroep.

City’s grootste kwetsbaarheid ligt in de intensiteit van het spel. Tegenstanders zoals PSG en Juventus hebben laten zien dat fysieke kracht, snelheid en explosiviteit te veel zijn voor het eens ongenaakbare City. De technische spelers gaan ten onder tegen ploegen die er een strijd van maken. Club Brugge heeft een kans: met een agressieve en energieke aanpak.

Strijden naar het DNA van Club

De sleutel voor Club Brugge ligt daar: van Mignolet tot Jutgla strijden alsof het hun laatste match is. 90 minuten de loopgraven in. En Club heeft daar de spelers voor. City is kwetsbaar voor dit type spel, zeker nu Guardiola wanhopig experimenteert met noodoplossingen.

De spanning bij City loopt hoog op. Guardiola weet dat uitschakeling tegen Club Brugge een van de grootste schandvlekken uit zijn carrière zou zijn. Zijn eigen twijfels en recente woede-uitbarstingen maken duidelijk dat hij onder druk niet altijd de juiste beslissingen neemt. Dit is het moment voor Brugge om daarvan te profiteren.

Een affront in de maak?

Wat een jaar geleden nog onmogelijk leek, sluit nu niemand meer uit. Club dat op Engelse bodem een resultaat gaat halen bij City... Als Club Brugge erin slaagt om fysiek en tactisch zijn wil op te leggen, kan het een voetbalavond worden die de geschiedenisboeken ingaat.