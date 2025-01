📷 OFFICIEEL KRC Genk kondigt komst van nieuwe spits aan

KRC Genk heeft een offensieve versterking beet. Die sluit eerst wel aan bij Jong Genk om de nodige ervaring op te doen.

KRC Genk heeft de Zuid-Koreaanse spits Myung-jun Kim, een 18-jarige jeugdinternational, binnengehaald. Hij komt over van Pohang Steelers, uit de Zuid-Koreaanse K League.

Kim tekende een stevig contract van 2,5 seizoenen en heeft nog eens een optie voor twee extra jaar in zijn overeenkomst opgenomen.

“Natuurlijk kende ik KRC Genk al. De club staat erom bekend grote spelers voort te brengen. Toen ze zich meldden, wist ik dat dit de ideale stap voor mij zou zijn”, aldus Kim op de website van de club. “Ik was meteen onder de indruk van het niveau.”

Hij treft er ook zijn landgenoot Hyeon-gyu Oh. “Ik hoop veel van hem te kunnen leren, zowel op als naast het veld. Mijn eerste doel is om mij te bewijzen bij Jong Genk en daarna door te stromen naar het eerste elftal.”

“Kim is een mobiele spits met indrukwekkende fysieke parameters. Hij is niet alleen sterk in het spel zonder bal, maar blinkt ook uit in combinatiespel en techniek. Zijn leiderschapskwaliteiten kwamen al naar voren toen hij Zuid-Korea aanvoerde op het WK U17”, aldus Stijn Haeldermans, technisch coördinator van Jong Genk.