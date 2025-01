Vervanger op komst? Jonas De Roeck zegt hoe hij vertrek van Ondrejka kan opvangen

Vandaag raakte bekend dat Jacob Ondrejka vanaf nu voor Parma speelt. Een aderlating ook voor trainer Jonas De Roeck bij Antwerp.

Royal Antwerp FC speelt morgen vrijdag al op bezoek bij STVV. Dat doet Jonas De Roeck zonder een reeks afwezigen, waaronder ook de getransfereerde Jacob Ondrejka.

“Jacob heeft zijn waarde getoond, ook de laatste wedstrijd nog”, vertelt de coach van The Great Old aan Het Nieuwsblad. “Hij had ons zeker nog kunnen helpen. Maar we zaten opnieuw in de situatie waarbij iedereen zich kon verbeteren.”

Sportief had hij Ondrejka graag aan boord gehouden, voor de kwaliteit en automatismen. “Feit is: als spelers hogerop kunnen en er goed voor betaald wordt, staan wij daarvoor open. Het is ook eigen aan het hedendaagse voetbal dat je daar als coach mee om moet kunnen.”

Rest nu nog de vraag hoe Antwerp het vertrek van de Zweed zal opvangen. Balikwisha is een mogelijke oplossing, maar er wordt ook gedacht aan versterking.

“We zoeken dus nog naar versterking, ook op een paar andere posities (keeper en spits, red.), maar het moet wel allemaal kloppen. We gaan niet kopen om te kopen”, besluit de trainer.