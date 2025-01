Hoe Club Brugge met gemak Anderlecht, Genk en Gent aftroefde: Kossounou en Nusa achterna

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft opnieuw toegeslagen op de Scandinavische markt door Vince Osuji (18) vast te leggen. De Nigeriaanse verdediger, afkomstig van het Zweedse Kalmar FF, past in het bekende transferbeleid van blauw-zwart.

Club heeft eerder al succes gehad met jonge talenten binnen te halen, rustig te laten rijpen en later te verkopen voor grote sommen. Osuji, die zestien wedstrijden in de Zweedse competitie speelde, werd voor 3 miljoen euro overgenomen en sluit meteen aan bij de A-kern.

Ook Gent, Genk en Anderlecht toonden interesse in Osuji, maar ze hadden geen kans zodra Club Brugge zich meldde. De entourage van Osuji had al snel beslist dat een transfer naar België enkel via Brugge zou gebeuren.

Club had bovendien al vroeg contacten gelegd en zette door dankzij een goed netwerk en zijn reputatie in het begeleiden van jong talent.

Het scoutingproces van Club is opnieuw doorslaggevend gebleken. Toen Osuji een basisplaats veroverde bij Kalmar, schakelde Club meteen over naar de volgende fase: contacten met zijn entourage, oud-ploeggenoten en zelfs zijn voormalige club, weet Het Nieuwsblad.

Met Osuji bouwt Club verder aan een succesvol patroon. Denk aan namen als Odilon Kossounou en Antonio Nusa, die ook op jonge leeftijd uit Scandinavië werden weggehaald. Beide spelers leverden later aanzienlijke bedragen op, wat de club motiveert om dit model te blijven volgen.