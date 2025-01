Rudi Garcia laat terloops iets opmerkelijks vallen: "Eden Hazard zal deel uitmaken van het avontuur"

Rudi Garcia, de nieuwe bondscoach van België, heeft een bijzondere band met Eden Hazard. Hun gezamenlijke succes bij Lille, waar ze in het seizoen 2010-2011 samen een historische dubbel (landstitel en beker) behaalden, is een blijvende mijlpaal in de carrières van beide mannen.

Hazard was destijds een absolute sterspeler, en Garcia beschouwt die periode nog altijd als het hoogtepunt van zijn loopbaan. Hazard blijft een prominente rol spelen in Garcia’s plannen. De coach benadrukt hoe waardevol het is om iemand als Hazard aan zijn zijde te hebben, zelfs nu hij als speler niet meer actief is bij de nationale ploeg. "Ik heb veel met Eden gesproken. Hij zal ook een beetje deel uitmaken van het avontuur, de komende achttien maanden tot het WK", vertelde Garcia. Hoewel Hazard niet officieel toetreedt tot de technische staf, kan hij een belangrijke ondersteunende rol spelen. Zijn kennis van de ploeg en zijn ervaring als voormalig aanvoerder van de Rode Duivels kunnen een waardevolle bron van informatie zijn. "Eden kan ons helpen, bijvoorbeeld door informatie te delen. Het is sowieso interessant om een van de beste Belgische spelers aller tijden achter me te hebben", aldus Garcia. Garcia ziet in Hazard niet alleen een voormalig topspeler, maar ook een verbinder tussen het verleden en de toekomst van de Rode Duivels. "Dat hij, net als Thibaut Courtois, in Madrid woont, kan ook handig zijn", voegde Garcia met een glimlach toe. Met deze bijzondere samenwerking hoopt Garcia niet alleen zijn band met de Belgische voetbalgeschiedenis te benutten, maar ook een nieuwe dimensie toe te voegen aan het huidige team. Hazard blijft op zijn manier deel uitmaken van de Rode Duivels, met als doel de ploeg klaar te stomen voor het WK 2026.