Courtois en De Bruyne de eerste werven: kan nieuwe bondscoach om met grote sterren?

Eén van de eerste taken van Rudi Garcia aan het roer van de Rode Duivels zal misschien wel proberen zijn om Thibaut Courtois en in mindere mate Kevin De Bruyne te verzoenen met de selectie (en vice versa). Is hij hiertoe in staat? Het verleden leert misschien van wel.

Rudi Garcia heeft het onderwerp niet ontweken tijdens zijn eerste persconferentie in Tubize: ja, het dossier Thibaut Courtois zou heropend kunnen worden. De breuk tussen de doelman van Real Madrid en de nationale ploeg hangt grotendeels samen met Domenico Tedesco. Nu die vertrokken is, staat niets een terugkeer in de weg.

Ja, het Belgische publiek zal deels wrok jegens hem koesteren - de pers ook - maar enkele geweldige reddingen, bij voorkeur tegen Oekraïne om in Nations League te blijven, en alles zal vergeven, zo niet vergeten zijn. Maar ook Kevin De Bruyne zal moeten worden overtuigd.

Juiste man?

Rudi Garcia zal met deze situaties moeten omgaan, evenals met het broze moraal van Romelu Lukaku zodra hij bij de selectie aankomt. Hij zal ook in staat moeten zijn om spelers met een soms overdreven ego te overtuigen dat hij de juiste man is voor de job.

In 2013 was Francesco Totti een van de beste spelers ter wereld. "Il capitano" had al het nodige meegemaakt, sloot het seizoen af met 12 doelpunten en 13 beslissende passes in 37 wedstrijden en had wat in de melk te brokkelen bij AS Roma. Zag hij de komst van Rudi Garcia zitten? Niet echt. "Toen we voor hem kozen, vreesde ik dat het een mislukking zou zijn (...) we hadden zekerheid nodig, een Italiaanse coach", zo oordeelde Totti in de Gazzetta dello sport.

Impact

"Maar Rudi Garcia had een buitengewone impact. Hij draaide nergens omheen, zowel niet naar buiten toe als intern (...) Als hij spreekt, is het zwart-wit." Na enkele matige jaren, zowel het einde van de Tedesco-periode als een groot deel van de Martinez-periode, zou zo'n directe aanpak welkom zijn. In dezelfde periode wist Garcia nog een speler voor zich te winnen - een toekomstige grootheid deze keer: Mohamed Salah.

De zaak Cristiano Ronaldo

Natuurlijk is er ook de zeer complexe periode bij Al-Nassr, waar zijn samenwerking met Cristiano Ronaldo niet vanzelfsprekend was. Het ego van de Portugees strekt zich uit buiten het voetbalveld: hij is een ster waar heel Saoedi-Arabië op rekent dat hij speelt, schittert, de baas is.

Feit is dat sinds het begin van zijn carrière weinig spelers openlijk in conflict zijn geweest met Rudi Garcia, die bekend staat als een uitstekende communicator. Al blijft het ook niet altijd duren. Afwachten hoelang hij bij de Rode Duivels het elan kan houden - liefst minstens tot en met de WK-finale in 2026.