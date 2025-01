RWDM bibbert tegen Jong Genk: terugkerend probleem brengt ploeg van Ferrera bijna in de problemen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RWDM leek na een vroege treffer op weg naar een vlotte overwinning tegen Jong Genk, maar slordigheden in het spel zorgden ervoor dat het tot het einde spannend bleef. "We waren niet de beste versie van onszelf", gaf coach Yannick Ferrera toe na afloop.

De wedstrijd begon nochtans uitstekend voor RWDM, dat al snel op voorsprong kwam. “We domineerden het eerste halfuur stevig en scoren ook een tweede keer, maar dat doelpunt werd afgekeurd", analyseerde Ferrera in Het Nieuwsblad.

“Als wij de bal hadden, deden we er niet de juiste dingen mee", vervolgde Ferrera. “Technisch gezien was dit zeker niet onze beste wedstrijd. Dat heeft ons tegengehouden om de controle volledig te grijpen.”

Dat de coach door griepgevallen, waaronder Shuto Abe, zijn basiself moest aanpassen, wilde Ferrera niet als excuus gebruiken. “We waren klaar voor deze wedstrijd. RSCA Futures had ons eerder al een lesje geleerd, dus we wisten wat ons te doen stond", vertelde hij.

Een terugkerend probleem voor RWDM is het vroegtijdig beslissen van wedstrijden. Ondanks periodes van overwicht slaagt de ploeg er niet in om een veilige marge op te bouwen. “We moeten wedstrijden sneller doodmaken", stelde Ferrera vazst. “Een 2-0 of 3-0 zorgt ervoor dat je veel minder risico loopt.”

Met de krappe overwinning tegen Jong Genk blijft RWDM weliswaar meedoen bovenin, maar de prestatie roept vragen op. Slordig spel en een gebrek aan efficiëntie tonen aan dat er werk aan de winkel is voor de ploeg van Ferrera.