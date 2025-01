Marc Degryse ziet dat er voor Club Brugge "nooit een beter moment is geweest" en heeft belangrijke tips voor Nicky Hayen met oog op match tegen Manchester City

Club Brugge neemt het volgende week op tegen Manchester City in de Champions League. Marc Degryse ziet dat dit hét moment is voor Club om City te pakken.

Manchester City deed tegen Chelsea wat Club Brugge tegen KV Kortrijk niet kon: winnen. Toch ziet Marc Degryse dat Club Brugge het op een een heel goed moment mag opnemen tegen City.

"Mijn conclusie is deze: in die negen jaar onder Pep Guardiola is er voor een Belgische club nooit een beter moment geweest om iets te rapen op City dan komende woensdag. Manchester City is niet top — dat voel je aan alles", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Degryse heeft alles goed in het oog gehouden en komt ook meteen met handige tips voor Club en coach Nicky Hayen. "Les één voor Club Brugge: doe het niet zoals Chelsea. Club moet spelen zoals tegen Juventus: zet je verdediging tien meter uit het strafschopgebied. En speel compact."

"Ga vooral niet voetballen met veertig meter ruimte in de rug. Ik zou daarom ook geen hoge druk zetten — alleszins niet op de helft van Manchester City; laat ze daar maar rondtikken. Zo rond de middenlijn kun je pressing zetten", gaat hij verder.

"In balbezit van City zijn dit mijn drie aandachtspunten: Belemmer de aanvoer naar Haaland, speel kort op De Bruyne en laat hun backs, met name Gvardiol, geen rushes maken tot diep op je helft", geeft hij nog mee als tips in balbezit.

De Citizens wonnen uiteindelijk met 3-1 van Chelsea, wat hen vertrouwen zal gegeven hebben. Bij Club is dat helemaal niet het geval na het 1-1 gelijkspel tegen KV Kortrijk, de voorlaatste in de stand.