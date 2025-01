🎥 De 'verleidingsoperatie' is begonnen: kandidaat-Rode Duivel scoort op geweldige manier punten bij nieuwe bondscoach Rudi Garcia

Zal Koni De Winter bij de eerste selectie van Rudi Garcia in maart zitten? Hij doet in ieder geval zijn best om daar deel van uit te maken.

Koni De Winter is eindelijk op gang gekomen bij Genoa. Na bijna drie maanden blessureleed, kan de Belgische verdediger weer spelen. Hij keerde terug als rechtsback, maar heeft ondertussen zijn plaats terug in het hart van de verdediging.

Hij beleefde meteen een geweldige avond tegen Monza in de Serie A. Niet alleen heeft Genoa de nul gehouden, maar De Winter liet ook van zich horen door de score te openen na een uur spelen.

Op een vrije trap dook de 22-jarige Antwerpenaar helemaal vrij op aan de tweede paal. In een kleine duikvlucht kon hij het leer perfect in doel koppen.

Koni De Winter was left free at the back post 💥#GenoaMonza pic.twitter.com/73IqihCMbB — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 28, 2025

Nooit gemakkelijk om terug te keren in een team dat goed draait

Patrick Vieira's team is een van de aangename verrassingen van deze winter in Italië: na een moeilijke seizoensstart met een laatste plaats in het klassement aan het begin van november, zijn ze goed hersteld. Ze leden slechts twee nederlagen in de laatste twaalf wedstrijden en klommen op naar de tiende plaats.

Zal Koni De Winter ook punten scoren bij Rudi Gacria? Hij was behoorlijk teleurgesteld na zijn niet-selectie voor het EK, maar werd opgeroepen door Domenico Tedesco voor de Nations League-wedstrijden in oktober, om uiteindelijk de groep te verlaten vanwege zijn hamstringblessure.