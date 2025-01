Analisten strooien met lof naar JPL-club: "Het is ongelofelijk wat ze doen"

Standard doet het dit seizoen bijzonder goed met de middelen die de club heeft. Ivan Leko wordt tegenwoordig enorm geprezen voor het werk dat hij levert

Standard doet wat niemand dacht dat het kon, de Rouches staan na afgelopen weekend in de top 6, en willen nu naar boven kijken in de stand. Alexandre Teklak heeft ook alleen maar lof.

"Het is ongelofelijk wat ze doen", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "Ik ben verrast dat ze het zo lang volhouden - het voetbal dat ze spelen is eigenlijk minimalistisch."

Wat bij Standard dit seizoen echt weer opvalt, is hoe ze één blok vormen op het veld en weer allemaal vechten voor elkaar. "Maar hun grootste kwaliteit: ze verdedigen allemaal. Állemaal. Kijk naar Zeqiri, Ayensa of Kuavita. Ze lopen, lopen en lopen. Het is straf, hoor.

Ook Philippe Albert ziet dat de fans veel deugd doet hoe ze alles geven. "Ze gaan ervoor van de eerste tot de laatste minuut. Dan mag het voetbal nog slecht zijn... De fans kunnen het wel appreciëren. Als ze voorkomen, doen ze er alles aan om die voorsprong te verdedigen"

Leko haalt ook het maximale uit zijn spelers "Jongens zoals Hautekiet en Dierckx hebben onder hem een transformatie ondergaan. Niet vergeten dat zij het vorig seizoen moeilijk hadden in tweede klasse. Alle verdienste voor wat Leko gedaan heeft", besluit Albert.