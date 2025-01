Heel slecht, maar ook heel goed transfernieuws voor KAA Gent

Er gebeurde deze winter al heel wat bij KAA Gent, en dat is nodig. Er is nu goed en slecht transfernieuws te melden rond de Buffalo's.

KAA Gent begon zijn transferperiode sterk met de komst van Leonardo Lopes. Nadien werden Tom Vandenberghe en Samuel Kotto overgenomen. De komst van Dante Vanzeir was tot nu toe wel de meest opvallende.

Bovendien namen de Buffalo's afscheid van Wouter Vrancken, Danijel Milicevic neemt voorlopig over terwijl de club rustig andere opties zou bekijken. Het bestuur wil de kern nu nog wel versterken.

Er werd gehoopt op de komst van Rwan Cruz. Hij moest na Vanzei de tweede versterking in de spits worden, maar Het Laatste Nieuws meldt dat dit dossier voorlopig van de baan is.

Zijn club, Ludogorets, wil zeker 8 miljoen euro vangen voor Cruz, terwijl Gent dat niet wil geven. De Buffalo's zouden 5 tot 6 miljoen euro op tafel willen leggen, maar zo wordt het onderhandelen wel heel moeilijk.

Langs de andere kant maakt de club nog wel werk van de komst van Hyllarion Goore. Deze spits speelde zich in de kijker in de Armeense competitie. De onderhandelingen in dit dossier gaan wel de goeie kant op volgens HLN.